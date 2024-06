İngiltere son 16'yı son maça bıraktı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan maçta İngiltere ile Danimarka golsüz berabere kaldı.



Maçın başı itibariyle İngiltere ilk 15 dakikada etkili ataklar yaptı ve gol geldi.



18. dakikada sağ kanattan topla gelen Kyle Walker son çizgiye indi ve topu içeriye çevirdi. Altı pasın içerisinde boş kalan Harry Kane topu kontrol etti ve ağlara göndererek İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.



DANİMARKA EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Bu dakikadan sonra ise Danimarka topun kontrolünü eline geçridi ve ataklara başladı.



34. dakikada rakip yarı sahada topla oynayan Danimarka muazzam bir golle eşitliği sağladı. Victor Kristansen'in pasında kaleye 30 metre mesafede topla buluşan Morten Hjulmand sol köşeye sert ve etkili bir şut çekti ve topu ağlarla buluşturdu.



Golün ardından Danimarka baskısını daha da arttırsa da ilk yarıda başka gol olmadı ve taraflar 1-1'lik skorla soyunma odasına gitti.



OYUN DEĞİŞMEDİ



İkinci yarıda İngiltere değişiklik yapmadı ve Danimarka yine oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı.



Oldukça düşük tempoda başlayan ikinci yarıda Trent Alexander Arnold'un 53. dakikada savunma arkasına attığı pasta Bukayo Saka ceza sahası içinde kafayı vurdu ancal top yan ağlarda kaldı.



Bu pozisyonun ardından İngiltere ataklarını sıklaştırmaya başladı.



56. dakikada sağ kanattan topla birlikte çıkan Phil Foden ceza sahasına girerken yakın köşeye şutunu çekti ancak top direkten oyun alanına geri döndü.



TEMPO DÜŞÜK KALDI



Bu dakikanın ardından ise hem İngiltere hem de Danimarka fazla tehlikeli ataklar yapamadı ve maçta başka gol sesi çıkmadı.



Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



HOJBJERG FARK YARATTI



Transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Pierre Emile-Höjbjerg, Danimarka adına sahanın en iyi ismiydi. Maç içerisinde 101 kere topla buluşan Emile-Höjbjerg, 71 isabetli pas yaptı.



Ayrıca Höjbjerg, ceza sahası dışından 4 kez kaleyi yokladı ve 4'ü de isabetli oldu ancak İngiltere kalecisi Jordan Pickford gol izni vermedi.



İNGİLTERE İÇİN TARİH TEKERRÜR ETTİ



İngiltere katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki kötü istatistiğini devam ettirdi.



Şu ana kadar katıldığı hiçbir Avrupa Şampiyonası'na 2 galibiyet ile başlayamayan İngiltere bu turnuvada da bu istatistiğini sürdürdü.



HER ŞEY SON HAFTAYA KALDI



Bu beraberliğin ardından İngiltere 4 puana yükselirken, Danimarka'da puanını 2'ye çıkardı ve gruptan çıkma ihtimalleri son hafta maçlarına kaldı.



İŞTE PUAN DURUMU



Bu maçın ardından C Grubu'nda ikinci hafta maçları tamamlandı. İşte C Grubu'nda oluşan puan durumu:



1- İngiltere (4 Puan)



2- Slovenya (2 Puan)



3- Danimarka (2 Puan)



4- Sırbistan (1 Puan)