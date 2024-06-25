İngiltere, sessizlikle beraberliği aldı! Türkiye detayı
EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı. İngiltere grubu lider bitirirken, Slovenya en iyi üçüncüler arasına girmeyi başararak gruptan çıktı.
EURO 2024 C Grubu'nun son maçında Gareth Southgate'in ekibi İngiltere ile Matjaz Kek'in yönetimindeki Slovenya 0-0 berabere kaldı.
Köln Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da risksiz bir oyunu tercih etti ve tehlikeli bir atağın yaşanmadığı mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte 5 puana ulaşan İngiltere grubu lider olarak tamamlarken, 3 puanda kalan Slovenya en iyi üçüncüler arasına girmeyi başardı ve grupta çıktı.
C Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, A Milli Takımı'nın yer aldığı F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan takım ile eşleşecek.
TÜRKİYE DETAYI
A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İspanya veya İngiltere olacak.
A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.
C GRUBU'NDA SON PUAN DURUMU
1- İngiltere (5)
2- Danimarka (3)
3- Slovenya (3)
4- Sırbistan (2)
MAÇTAN DAKİKALAR
41. dakikada Trippier'in soldan altıpasın sağına sert ortasında arka direkte Kane topa dokunamadı.
90+2. dakikada hızlı gelişen İngiltere atağında, Kane'in tek pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Palmer'ın gelişine şutunda, kaleci Oblak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Köln
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier (Dk. 84 Alexander-Arnold), Gallagher (Dk. 46 Mainoo), Rice, Saka (Dk. 71 Palmer), Bellingham, Foden (Dk. 89 Gordon), Kane
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza (Dk. 90+1 Balkovec), Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar (Dk. 86 Stankovic), Sporar (Dk. 86 Celar), Sesko (Dk. 75 Ilicic)
Sarı kartlar: Dk. 17 Trippier, Dk. 68 Guehi, Dk. 77 Foden (İngiltere), Dk. 22 Janza, Dk. 72 Bijol (Slovenya)
Köln Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da risksiz bir oyunu tercih etti ve tehlikeli bir atağın yaşanmadığı mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte 5 puana ulaşan İngiltere grubu lider olarak tamamlarken, 3 puanda kalan Slovenya en iyi üçüncüler arasına girmeyi başardı ve grupta çıktı.
C Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, A Milli Takımı'nın yer aldığı F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan takım ile eşleşecek.
TÜRKİYE DETAYI
A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İspanya veya İngiltere olacak.
A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.
C GRUBU'NDA SON PUAN DURUMU
1- İngiltere (5)
2- Danimarka (3)
3- Slovenya (3)
4- Sırbistan (2)
MAÇTAN DAKİKALAR
41. dakikada Trippier'in soldan altıpasın sağına sert ortasında arka direkte Kane topa dokunamadı.
90+2. dakikada hızlı gelişen İngiltere atağında, Kane'in tek pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Palmer'ın gelişine şutunda, kaleci Oblak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Köln
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier (Dk. 84 Alexander-Arnold), Gallagher (Dk. 46 Mainoo), Rice, Saka (Dk. 71 Palmer), Bellingham, Foden (Dk. 89 Gordon), Kane
Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza (Dk. 90+1 Balkovec), Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar (Dk. 86 Stankovic), Sporar (Dk. 86 Celar), Sesko (Dk. 75 Ilicic)
Sarı kartlar: Dk. 17 Trippier, Dk. 68 Guehi, Dk. 77 Foden (İngiltere), Dk. 22 Janza, Dk. 72 Bijol (Slovenya)
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1