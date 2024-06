İngiltere, sessizlikle beraberliği aldı! Türkiye detayı

EURO 2024 C Grubu'nun son maçında Gareth Southgate'in ekibi İngiltere ile Matjaz Kek'in yönetimindeki Slovenya 0-0 berabere kaldı.



Köln Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da risksiz bir oyunu tercih etti ve tehlikeli bir atağın yaşanmadığı mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte 5 puana ulaşan İngiltere grubu lider olarak tamamlarken, 3 puanda kalan Slovenya en iyi üçüncüler arasına girmeyi başardı ve grupta çıktı.



C Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, A Milli Takımı'nın yer aldığı F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan takım ile eşleşecek.



TÜRKİYE DETAYI



A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İspanya veya İngiltere olacak.



A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.



C GRUBU'NDA SON PUAN DURUMU



1- İngiltere (5)

2- Danimarka (3)

3- Slovenya (3)

4- Sırbistan (2)



MAÇTAN DAKİKALAR



41. dakikada Trippier'in soldan altıpasın sağına sert ortasında arka direkte Kane topa dokunamadı.



90+2. dakikada hızlı gelişen İngiltere atağında, Kane'in tek pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Palmer'ın gelişine şutunda, kaleci Oblak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



Stat: Köln



Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)



İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier (Dk. 84 Alexander-Arnold), Gallagher (Dk. 46 Mainoo), Rice, Saka (Dk. 71 Palmer), Bellingham, Foden (Dk. 89 Gordon), Kane



Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza (Dk. 90+1 Balkovec), Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar (Dk. 86 Stankovic), Sporar (Dk. 86 Celar), Sesko (Dk. 75 Ilicic)



Sarı kartlar: Dk. 17 Trippier, Dk. 68 Guehi, Dk. 77 Foden (İngiltere), Dk. 22 Janza, Dk. 72 Bijol (Slovenya)