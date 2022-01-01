İngiltere Kralı III. Charles: ''Final bile büyük başarı''

Kral III. Charles çağrıda bulunarak,

"Bu akşam zafer elinizden kaçmış olsa da, eşim ve ben, sizi ve teknik ekibinizi başınızı dik tutmaya çağırırken tüm aileme katılıyoruz.'' dedi.

Sözlerine devam eden Charles, ''Herhangi bir düzeyde sportif faaliyetlere katılmış olan herkes, ödül bu kadar yakınken böyle bir sonucun ne kadar umutsuz hissettirebileceğini bilecek ve İspanya'yı tebrik ederken bile yürekten sempati göndererek bana katılacaktır. Ancak lütfen Avrupa Şampiyonası finaline ulaşma başarınızın başlı başına büyük bir başarı olduğunu ve bugün Üç Aslan için kükremeye devam edecek bir ulusun gururunu beraberinde getirdiğini bilin ve önümüzde uzanan birçok zaferde bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.