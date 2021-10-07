İngiltere, Katar'daki ilk sınavını İran'a karşı verecek

2022 FIFA Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında İran ile karşılaşacak.



Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetecek.



Teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde 2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, şampiyonluk hedefiyle geldiği Katar'da grup maçlarına kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyor.



Deneyimli teknik adamın aylardır tartışılan savunma hattı tercihlerinin ardından yarın İran karşısında sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağı merak konusu.



Southgate, sakat olmasına karşın sağ bekte Kyle Walker, Manchester United'da fazla şans bulmamalarına karşın da Harry Maguire ve Luke Shaw ısrarını sürdürüyor.



Milli takımın eski yıldızı Wayne Rooney, savunma oyuncularıyla ilgili tartışmaların fazla abartıldığını düşünenlerden. Walker'ın yerine sahaya çıkması beklenen Trent Alexander-Arnold'ın hatalarında Liverpool'un kötü oyununun da payının olduğunu belirten Rooney, topu geriden çıkarma konusunda ise Maguire'e güveni tam.



İngiltere, İran karşısında formda bir Harry Kane ile gol bulmaya çalışacak. Phil Foden, Jude Bellingham ve Bukayo Saka (Raheem Sterling), rakip savunmayı yıpratacak isimler olacak.



- Bir kez daha Queiroz



İran Milli Takımı'nın başına üçüncü kez geçen Carlos Queiroz, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de İran'la başarı arayacak.



69 yaşındaki deneyimli teknik adam, tarihte kendi ülkesi dışında bir ülkeyi üç farklı Dünya Kupası'na götüren ikinci isim olacak.



Kolombiya ve Mısır'daki görevlerinden hayal kırıklığıyla ayrılan Queiroz, 100'den fazla maça çıktığı İran'la Brezilya'da 1 puanla grup sonuncusu, Rusya'da ise 4 puanla grup üçüncüsü olarak kupaya veda etti.



- Dünya Kupası öncesi milli takım çalkalandı



22 yaşındaki Mahsa Emini'nin başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltında öldürüldüğü iddiasının ardından futbolcuların da protestoları destekleyen eylemlerde bulunmasıyla İran Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi çalkantılı bir dönemden geçti.



Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen İran'ın en önemli futbolcularından Sardar Azmoun, sosyal medya hesabından "En büyük ceza milli takımdan atılmak ama bu İranlı kadınların saçının tek bir teli için bile ödenecek küçük bir bedel." cümlesiyle tepkisini ortaya koyarken, paylaşımını bir süre sonra kaldırdı. Takımdaki bazı futbolcular da profil resmini siyah bir daire yaparak protestolara katıldı.



- Taremi ve Azmoun ile gol arayacak



Queiroz yönetimindeki İran, savunma ve orta sahada sıkıntılar yaşasa da ileri uçta çok etkili golcülere sahip.



Üç sezondur Porto forması giyen 30 yaşındaki Mehdi Taremi, tüm kulvarlarda çıktığı 114 maçta 62 gol attı. Rubin Kazan'dan Bayer Leverkusen'e transfer olan 27 yaşındaki Sardar Azmoun ise fazla şans bulamadığı Alman ekibinde 22 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.



Kariyerini Feyenoord'da sürdüren kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh'ın yanı sıra Ali Gholizadeh ve Mehdi Torabi kanatlarda Queiroz'un kozları olacak.



İran'ın kadrosunda Kayserispor'dan Majid Hosseini ve Ali Karimi de yer alıyor.



