Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, deplasmanda Andorra ile karşı karşıya geldi. Andorra Ulusal Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 5-0'lık skorla kazandı.



İngiltere'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Chilwell, 40. dakikada Saka, 59. dakikada Abraham, 79. dakikada Ward-Prowse ve 86. dakikada Grealish'ten geldi. Jack Grealish böylece milli takımdaki ilk golünü de kaydetmiş oldu.



Bu sonucun ardından 6 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 19 yapan İngiltere, Dünya Kupası'na katılma anlamında önemli bir adım daha attı. Grupta sadece San Marino galibiyeti olan Andorra ise 3 puanda kaldı.



Grupta bir sonraki fikstürde İngiltere evinde Macaristan'ı konuk edecekken, Andorra ise San Marino deplasmanına gidecek.



TOPLU SONUÇLAR



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 14 maçla tamamlandı.



Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.



Elemelerde 7. haftada günün sonuçları şöyle:



A Grubu:



Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3



Lüksemburg-Sırbistan: 0-1



B Grubu:



Gürcistan-Yunanistan: 0-2



İsveç-Kosova: 3-0



C Grubu:



Litvanya-Bulgaristan: 3-1



İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0



D Grubu:



Kazakistan-Bosna-Hersek: 0-2



Finlandiya-Ukrayna: 1-2



F Grubu:



İskoçya-İsrail: 3-2



Faroe Adaları-Avusturya: 0-2



Moldova - Danimarka: 0-4



I Grubu:



Andorra-İngiltere: 0-5



Macaristan-Arnavutluk: 0-1



Polonya-San Marino: 5-0







