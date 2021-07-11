AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

İngiltere - İtalya: İlk 11'ler

EURO 2020 finalinde İngiltere ile İtalya kozlarını paylaşıyor.

İngiltere - İtalya: İlk 11'ler
EURO 2020 yarı finalinde rakiplerini alt eden İngiltere ve İtalya final maçında karşı karşıya geliyor. Wembley Stadı'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak ve Hollandalı hakem Björn Kuipers tarafından yönetilecek.

Finale gelene kadar çok başarılı maçlar çıkaran iki takımdan İngiltere, 1966'daki Dünya Kupası zaferinden sonra EURO 68, 90 ve 1996'nın yanı sıra 2018 Dünya Kupası'nda finalin kapısından dönerek şanssızlığını kıramamıştı. Hiç bu kadar iddialı görünmeyen İngiltere, kendi evinde oynanacak maçı kazanarak tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor.

İtalya oynadığı futbol ve sahada gösterdiği mücadeleyle finale kadar gelmeyi sonuna kadar hak etti. Tek EURO şampiyonluğu 1968'de gelmişti ve şimdi ikincisini istiyorlar. 2000 ve 2012'deki finalleri ise kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar.

Maç öncesinde İtalya'da Spinazzola yok, İngiltere'de ise Foden'ın hafif sakatlığı bulunuyor.

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Kane, Sterling.





Son Dakika Haberleri
İngiltere - İtalya: İlk 11'ler
Wayne Rooney: "Favorim İngiltere"
Inzaghi: "İtalya, İngiltere'yi yenecek"
Micah Richards: "Mancini harika bir teknik adamdır"
Jose Mourinho dev finali yorumladı!
Frank Lampard'dan İngiltere - İtalya finali öncesi yorumlar
Avrupa'nın manşetlerinde EURO 2020 ateşi!
iddaa tahmini: İtalya - İngiltere
İtalya - İngiltere maçı canlı olarak Tuttur'da
Antonio Conte: "Wembley, İngilizlere baskı yapacak"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play