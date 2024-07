İngiltere finale nasıl geldi?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde 14 Temmuz Pazar günü İspanya ile İngiltere karşılaşacak.



Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.



İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı.



İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İŞTE İNGİLTERE'NİN FİNAL YOLCULUĞU;





C GRUBU: SIRBİSTAN: 0-1 :İNGİLTERE



İngiltere 3 puanı tek golle aldı. Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden Gareth Southgate'in öğrencileri Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.



C GRUBU: DANİMARKA: 1-1 :İNGİLTERE



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşılaştı. Mücadele ilk yarıda atılan goller ile 1-1 sona erdi. Puanını dörde yükselten İngiltere liderliğini korurken, Danimarka ikinci maçından da beraberlik ile ayrıldı.



C GRUBU: İNGİLTERE: 0-0 :SLOVENYA



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubunda mücadele eden İngiltere, son maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla grubunu 5 puanla lider bitiren İngilizler, son 16 turuna çıktı. Slovenya ise en iyi üçüncüler kontenjanıyla son 16'da mücadele etmeye hak kazandı.



SON 16 TURU: İNGİLTERE: 2-1 :SLOVAKYA



İngiltere, Euro 2024 hayallerine son dakikada tutundu. Slovakya karşısında geriye düşen Ada ekibini ipten 90+5. dakikada Jude Bellingham aldı. Uzatmalara giden maçta son sözü ise Harry Kane söyledi. Böylece çeyrek finale çıkan İngilizler, İsviçre ile eşleşti...



ÇEYREK FİNAL: İNGİLTERE: 1-1 :İSVİÇRE (PENALTILAR 5-3)



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İngiltere, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İsviçre'ye penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı. A Millilerimiz, Hollanda'yı geçerse rakibi İngiltere olacak.



YARI FİNAL: HOLLANDA: 1-2 :İNGİLTERE



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde İngiltere, 90. dakikada attığı golle Hollanda'yı 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Böylece İngilizler, EURO 2020'den sonra EURO 2024'te de finale yükselme başarısı gösterdi.