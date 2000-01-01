İngiltere finale nasıl geldi?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya ile Berlin'de karşı karşıya gelecek olan İngiltere'nin finale kadar olan yolunu sizlere tekrar hatırlatmak istedik. İşte maç maç İngiltere'nin final yolu..
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde 14 Temmuz Pazar günü İspanya ile İngiltere karşılaşacak.
Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı.
İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
İŞTE İNGİLTERE'NİN FİNAL YOLCULUĞU;
C GRUBU: SIRBİSTAN: 0-1 :İNGİLTERE
İngiltere 3 puanı tek golle aldı. Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden Gareth Southgate'in öğrencileri Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.
C GRUBU: DANİMARKA: 1-1 :İNGİLTERE
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşılaştı. Mücadele ilk yarıda atılan goller ile 1-1 sona erdi. Puanını dörde yükselten İngiltere liderliğini korurken, Danimarka ikinci maçından da beraberlik ile ayrıldı.
C GRUBU: İNGİLTERE: 0-0 :SLOVENYA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubunda mücadele eden İngiltere, son maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla grubunu 5 puanla lider bitiren İngilizler, son 16 turuna çıktı. Slovenya ise en iyi üçüncüler kontenjanıyla son 16'da mücadele etmeye hak kazandı.
SON 16 TURU: İNGİLTERE: 2-1 :SLOVAKYA
İngiltere, Euro 2024 hayallerine son dakikada tutundu. Slovakya karşısında geriye düşen Ada ekibini ipten 90+5. dakikada Jude Bellingham aldı. Uzatmalara giden maçta son sözü ise Harry Kane söyledi. Böylece çeyrek finale çıkan İngilizler, İsviçre ile eşleşti...
ÇEYREK FİNAL: İNGİLTERE: 1-1 :İSVİÇRE (PENALTILAR 5-3)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İngiltere, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İsviçre'ye penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı. A Millilerimiz, Hollanda'yı geçerse rakibi İngiltere olacak.
YARI FİNAL: HOLLANDA: 1-2 :İNGİLTERE
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde İngiltere, 90. dakikada attığı golle Hollanda'yı 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Böylece İngilizler, EURO 2020'den sonra EURO 2024'te de finale yükselme başarısı gösterdi.
Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı.
İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
İŞTE İNGİLTERE'NİN FİNAL YOLCULUĞU;
C GRUBU: SIRBİSTAN: 0-1 :İNGİLTERE
İngiltere 3 puanı tek golle aldı. Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden Gareth Southgate'in öğrencileri Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.
C GRUBU: DANİMARKA: 1-1 :İNGİLTERE
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşılaştı. Mücadele ilk yarıda atılan goller ile 1-1 sona erdi. Puanını dörde yükselten İngiltere liderliğini korurken, Danimarka ikinci maçından da beraberlik ile ayrıldı.
C GRUBU: İNGİLTERE: 0-0 :SLOVENYA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubunda mücadele eden İngiltere, son maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla grubunu 5 puanla lider bitiren İngilizler, son 16 turuna çıktı. Slovenya ise en iyi üçüncüler kontenjanıyla son 16'da mücadele etmeye hak kazandı.
SON 16 TURU: İNGİLTERE: 2-1 :SLOVAKYA
İngiltere, Euro 2024 hayallerine son dakikada tutundu. Slovakya karşısında geriye düşen Ada ekibini ipten 90+5. dakikada Jude Bellingham aldı. Uzatmalara giden maçta son sözü ise Harry Kane söyledi. Böylece çeyrek finale çıkan İngilizler, İsviçre ile eşleşti...
ÇEYREK FİNAL: İNGİLTERE: 1-1 :İSVİÇRE (PENALTILAR 5-3)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İngiltere, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İsviçre'ye penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı. A Millilerimiz, Hollanda'yı geçerse rakibi İngiltere olacak.
YARI FİNAL: HOLLANDA: 1-2 :İNGİLTERE
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde İngiltere, 90. dakikada attığı golle Hollanda'yı 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Böylece İngilizler, EURO 2020'den sonra EURO 2024'te de finale yükselme başarısı gösterdi.
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|Av.
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|Almanya
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|İsviçre
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|Macaristan
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|İskoçya
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