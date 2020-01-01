AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
004 03 39
KALDI

İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı

EURO 2020'de mücadele edecek İngiltere'de, sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı.

İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek İngiltere'de, sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya dahil edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Avusturya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun EURO 2020 kadrosuna alındığı belirtildi.

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan Ben White, geçen sezon 39 maçta görev aldı.

İngiltere, EURO 2020'de D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
ÖZEL | Mehmet Özdilek, EURO 2020: "Avrupa için sürpriz"
ÖZEL | Erol Bulut, EURO 2020: "Türkiye, gruptan lider çıkabilir"
ÖZEL | Ömer Erdoğan, EURO 2020: "En kötü 7 puan alırız"
ÖZEL | Hikmet Karaman, EURO 2020: "Sürprizi Türkiye yapar"
ÖZEL | Yılmaz Vural, EURO 2020: "Final oynasak sürpriz olmaz"
ÖZEL | Samet Aybaba, EURO 2020: "Gruptan lider çıkacağız"
ÖZEL | Bülent Uygun, EURO 2020: "Gruptan rahat çıkarız"
Leonardo Bonucci: "Türkler'e dikkat! Çok güçlüler"
ÖZEL | Şenol Can, EURO 2020: "Milli Takım 2. bitirir"
İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play