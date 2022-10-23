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İngiltere'de Gareth Southgate kararı!

İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktör Gareth Southgate'in takımın başında kalacağını açıkladı.

İngiltere'de Gareth Southgate kararı!
İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktör Gareth Southgate ile ilgili kararını verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 52 yaşındaki teknik adamın görevine devam edeceği belirtildi. Ayrıca, Southgate'e tam destek verildiği ve genç teknik adam yönetiminde EURO2024 hazırlıklarına başlanacağı ifade edildi.

Gareth Southgate, 2016 yılından bu yana İngiltere Milli Takımı'nda görev alıyor. Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fransa'ya 2-1'lik skorla kaybeden İngiltere'de Southgate ile yolların ayrılabileceği öne sürülmüştü.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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