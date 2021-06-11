İngiltere - Danimarka maçı canlı olarak Tuttur'da

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İngiltere ile Danimarka EURO 2020 yarı finalinde kozlarını paylaşıyor.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.İngiltere'nin galibiyetine 1.54'lük oran verilirken Danimarka'nın galibiyetine ise 4,90'lık oran verilirken. Beraberliğe ise 3,10'luk oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ÜST oranına 1,48'lik oran uygun görülürken 2,5 ÜST'ün oranı ise 2,09'luk oran belirlendi.İngiltere - Danimarka maçına özel açılan bahislerde Harry Kane'in gol atmasına 1,98'lik oran verilirken Raheem Sterling'in gol atmasına ise 2,80'lik oran verildi. Danimarka'da Kasper Dolberg'in gol atmasına 3,90'lik oran uygun görülürken Anders Christiansen'in gol atmasına ise 4,20'lik oran belirlendi.İngiltere ile Danimarka'nın karşılaşacağı maçta Kırmızı kart olur bahisine 3,95'lik oran belirlendi.