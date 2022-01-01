İngiltere, ABD karşısında hata istemiyor!

Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan İngiltere, cuma günü ABD ile karşılaşacak.

İngiltere, ABD karşısında hata istemiyor!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan İngiltere, cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.

İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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