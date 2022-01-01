İngiltere, ABD karşısında hata istemiyor!
Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan İngiltere, cuma günü ABD ile karşılaşacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan İngiltere, cuma günü ABD ile karşılaşacak.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.
İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.
İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.
İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.
İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Ekvador
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Katar
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0