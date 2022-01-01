İngiltere, ABD karşısında hata istemiyor!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan İngiltere, cuma günü ABD ile karşılaşacak.



Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.



İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.



İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.



