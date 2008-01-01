iddaa tahmini: İtalya - İspanya

Euro 2020 yarı finalinde İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecekler.



Grup maçlarından çok iyi futbol oynayan ve tüm futbol severlerin adeta favorisi haline gelen İtalya, yarı finale kadar çok dominant oyunla geldi. Avusturya karşısında uzatmada kazanmış olsalar ve Belçika karşısında zaman zaman zorlansalar da bence şu ana kadar en iyi futbolu oynayan takım konumunda ve uzun süredir de resmi maç kaybetmiyorlar.



İspanya ise çok genç kadro ile mücadele etmesine ve turnuvaya iyi başlamamasına rağmen yarı finale kadar gelmeyi başardılar. Bence iyi futbol oynuyorlar ve İtalya karşısında da şansları az değil diye düşünüyorum. Açıkçası çok keyifli bir yarı final mücadelesi bekliyorum. Karşıklıklı gollerin olacağını düşündüğümden sizlere KG Var seçimini öneriyorum.



- İspanya ile oynadığı son 14 maçın sadece ikisini kazanabilen İtalya (7B 5M), son galibiyetini Euro 2016'nın son 16 turunda aldı (2-0).



- İtalya ile İspanya, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde dokuz kez karşılaşırken; Gök Mavililer'in dört galibiyetine karşılık Matadorlar tek galibiyet alabildi (4B). Euro 2020'de 10'uncu kez rakip olan iki ülke, bu turnuvalar tarihinde en fazla karşı karşıya gelen eşleşmenin sahibi olacak.



- İtalya ile İspanya, Euro 2008'den bu yana düzenlenen dört Avrupa Şampiyonası'nda da birbilerine rakip oldu. 2008 ve 2012'de turu geçen taraf Matadorlar olurken, 2016'da rakibini elemeyi başaran ekip İtalya'ydı.



