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iddaa tahmini: İtalya - Galler

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iddaa tahmini: İtalya - Galler
EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, Galler'i konuk edecek. İtalya 2 maçta oynadığı futbolla dikkat çekti. 2 maçta gol yemeden ve 6 gol atarak kazandılar. Muhteşem bir takıma sahipler.

Galler ise zor bi rakip değil. Çok fazla bir oyun planları yok. Fizik güçlerini kullanarak, sonuca gitmeye çalışıyorlar. Milli takımımız ile oynadıkları maçta da bunu net şekilde gördük. Bale üstünden dönen bir oyunları var. O etkili olursa takımda bir adım yukarı çıkıyor. Ancak karşılarında son 10 maçında gol yemeyen bir İtalya var. İtalya'nın grupta liderlikleri garanti olsa da ben Galler'i mağlup edeceklerini düşünüyorum. Formda İtalyanlar Galler'e şans tanımaz.

- İtalya Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 12 maçında kazandı ve son 11 maçın 10'unde 2,5 ÜST oldu.

- Galler son 7 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi.

- İtalya'nın resmi maçlardaki yenilmezlik serisi 29 maça çıkarken eğer bu maçta da kaybetmezlerse seri 30 maça çıkacak. Ayrıca İtalya 9 maçtır üst üste kazanıyor.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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