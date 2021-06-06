iddaa tahmini: Danimarka - Finlandiya

EURO 2020 B Grubu'dan Danimarka ile Finalandiya ilk kez bir büyük turnuvada karşı karşıya gelecek. İki Nordik takımının karşılaşması büyük ilgi çekecek.



Danimarka, turnuva öncesi hazırlık maçları dahil oynadığı son 10 maçta sadece Belçika'ya 4-2 yenildi ve Almanya ile 1-1 berabere kaldı. İzlanda deplasmanında 3-0, İngiltere deplasmanında 1-0, İsveç'e karşı 2-0, Avusturya deplasmanınad 4-0 gibi olağanüstü skorlar aldılar. Açıkçası turnuvaya da çok formda geliyorlar ve sürpriz yapması beklenen takımlardan biri. Kalede Kasper Schmeichel, stoperlerde Christensen ve Kjaer, beklerde Maehle ve Wass gibi üst düzey oyuncularının yanısıra savunma önünde Höjbjerg ve Delaney gibi iki üst düzey savaşçıları var. Hücumda ise Eriksen, Braithwaite, Yussuf Poulsen, Skov Olsen, Dolberg gibi yetenekli oyuncuları var.



Tarihinde ilk kez bir büyük turnuvaya katılacak olan Fİnlandiya, EURO 2020 öncesi çok formsuz görünüyor. Oynadıkları son 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldılar. Son galibiyetlerini 15 Kasım 2020'de Sofya'da Bulgaristan'a karşı aldılar. Dünya Kupası Elemeleri'ne 2 maçta 2 beraberlikle başlayan Finler, hazırlık maçlarnda İsviçre, İsveç ve Estonya'ya yenildiler. Mütevazı bir kadroya sahip olan Finlandiya, 5-3-2 oynarken, genellikle 8 oyuncusuyla katı bir savunma uyguluyor. Gol yollarındaki en büyük umutları Teemu Pukki ve çoğunlukla yedekten gelen Joel Pohjanpalo...



Nordik derbisinde Danimarka galibiyete ve turnuvaya 3 puanla başlamaya daha yakın taraf. Rakibine oranla form düzeyi çok daha yüksek olan ve kadro kalitesine sahip Vikingler'in galibiyetini ön planda tutuyoruz.



* Danimarka, şampiyon olduğu Euro 1992'den bu yana sadece bir kez bu turnuvada grup aşamasını geçmeyi başardı (2004'te çeyrek final).



* Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) çıktığı son 22 maçın hiçbirinde ikiden fazla gol atamayan Danimarka, bunu son kez 1998 Dünya Kupası ikinci turunda oynadığı Nijerya karşılaşmasında başardı (4-1).



* Katıldığı son büyük turnuvada (2018 Dünya Kupası) yenilgi almayan Danimarka (1G 3B), ikinci turda karşılaştığı Hırvatistan'a seri penaltılar sonucu elendi (normal süre ve uzatmalar 1-1, penaltılar 2-3).



* Euro 2020 elemelerinde 10 gol atan Teemu Pukki, Finlandiya formasıyla büyük bir turnuvanın (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) eleme sürecinde fileleri en fazla havalandıran oyuncu olarak tarihe geçti.



