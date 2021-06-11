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iddaa tahmini: Danimarka - Belçika

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iddaa tahmini: Danimarka - Belçika
EURO 2020 B Grubu 2'nci maçında Danimarka ile Belçika karşı karşıya gelecek. Danimarka için turnuva şansız başladı. Eriksen'in yaşadığı kötü olay takımı da etkiledi. Kazanacakları bir maçtan puansız ayrıldılar ki maça da oldukça iyi başlamışlardı.

Belçika ilk maçtan rakiplerine mesajı verdi. Turnuvalarda ileri gideceklerini oynadıkları oyunla ortaya koydular. İki takım geçtiğimiz sene Uluslar Ligi'nde iki kere karşı karşıya geldi. Belçika iki maçta da rakibini mağlup etti. Turnuvanın gizli favorilerinden birisi olan Belçika kazanarak büyük adımı atar.

* Danimarka ile Belçika arasındaki tek büyük turnuva maçını Euro 1984'te İskandinav ülkesi 3-2 kazandı.

* Danimarka ile Belçika arasında oynanan karşılaşmalardaki tek golsüz eşitlik iki ülkenin Nisan 1922'deki ilk karşılaşmasında çıkarken, daha sonraki 14 karşılaşma toplam 52 gole sahne oldu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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