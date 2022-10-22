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Hugo Lloris Fransa tarihine geçti

Fransa kalecisi Hugo Lloris, ülke tarihine geçerek en fazla forma giyen oyuncu oldu.

Hugo Lloris Fransa tarihine geçti
İngiltere karşısında Fransa kalesini koruyan Hugo Lloris, bu maçla Fransa Milli Takımı'nın en çok formasını giyen futbolcu olarak tarihe geçti.

Milli formayı 143. kez giyen 35 yaşındaki deneyimli kaleci, bu alanda rekoru elinde tutan Lilian Thuram'ı geride bıraktı.

Lloris, 143 maçta 86 galibiyet, 33 beraberlik görürken, 118 kez de kaptan olarak sahaya çıktı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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