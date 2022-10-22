Hugo Lloris Fransa tarihine geçti

İngiltere karşısında Fransa kalesini koruyan Hugo Lloris, bu maçla Fransa Milli Takımı'nın en çok formasını giyen futbolcu olarak tarihe geçti.



Milli formayı 143. kez giyen 35 yaşındaki deneyimli kaleci, bu alanda rekoru elinde tutan Lilian Thuram'ı geride bıraktı.



Lloris, 143 maçta 86 galibiyet, 33 beraberlik görürken, 118 kez de kaptan olarak sahaya çıktı.



