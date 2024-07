Horncastle: '1529 - 1683 - 2024! Türkler bu kez başardı'

A Milli Takımımız'ın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesi tüm dünyada yankı uyandırdı.



İngilizler'in ünlü köşe yazarı ve futbol yorumcusu James Horncastle, The Athletic'teki yazısında Türk Milli Takımı'nı ve tribünlerimizi övdü.



İşte Horncastle'ın yazısı:



"Maçın başlamasına daha üç buçuk saat vardı ama gürültü Leipzig'in şehir evlerinin şeftali ve krem rengi kibar cephelerinden sekiyordu.



İnsanları meydanlardan dışarı çekti. Bölge sakinleri perdeleri aralayıp dışarı baktı. Martin Luther çevre yolunun aşağısında, Leipzig'in kübik, porfir tuğlalı kilisesinin etrafında, bayraklara bürünmüş Türkler RB Arena'ya doğru ilerliyordu. Tepelerindeki bir helikopterin rotor kanatlarının gümbürtüsü bile onları susturmuyordu. Polizei minibüslerinin siren sesleri de uzaklardan geliyordu.



Binlerce Türk güçlü bir şekilde dışarıdaydı. Etkinlik için özel olarak kiralanmış üstü açık bir otobüsü takip ediyorlardı. Kırmızı ve beyaza boyanmıştı. Megafonlu taraftarlar otobüsün üst katında dolaşıyordu. İşaret fişekleri ateşlendi ve tısladı, kırmızı dumanlar bazılarının şarkı söylerken bayraklarını ağızlarına çekmelerine neden oldu: "Na-na na-na-na-na-naaaaaah... Ooooooooh Tür-ki-ye. Na-na na-na-na-na-naaaaah."



Leipzig, milli takımın Euro 2024'teki diğer maçlarını oynadığı Dortmund (23.000) ve Hamburg (58.000) kadar çok Türk-Alman'a ev sahipliği yapmıyor. Ancak Salı günü Avusturya'ya karşı oynanan ve Türkiye'nin 16 yıl sonra katılmaya hak kazandığı ilk eleme maçı olan 16. tur eşleşmesi, yine de bir ev sahibi maçı gibi hissettirdi. Diğer Alman şehirlerinin üzerine basılmış ay-yıldızlı bayraklar vardı. Frankfurt ve Wilhemsdorf'taki Türk topluluklarının üyeleri temsil edildi.



Almanya'daki 2,8 milyon Türk için futbol evine dönmüştü.



Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısının dizeleri anons sisteminden duyulduğunda kalabalık çılgına döndü.



Ardından, maç başlarken, kalenin arkasındaki ön sırada yer alan altı davulcu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü ve ileri gitmekle ilgili bir alıntıyı gösteren bir pankartın üzerinde trampetleri ile oyunun temposunu belirlemeye çalıştı. Elli yedi saniye sonra, Türkiye bir Avrupa Şampiyonası eleme maçındaki en hızlı golü hemen önlerinde attı ve 1529 ve 1683'te olduğu gibi, Türkler bir kez daha Viyana kapılarındaymış gibi hissettiler.



Merih Demiral'ın açılış golü bir coşku patlamasına neden oldu.



Vincenzo Montella maçtan sonra yaptığı açıklamada takımının Mart ayında Avusturya'ya karşı alınan 6-1'lik yenilginin intikamını almak istemediğini söyledi. Ama işleri yoluna koymak istiyordu.



İtalyan teknik adam o yenilgiyi "kariyerimde korkunç bir leke" olarak nitelendirdi. İstifa çağrılarıyla karşılaştı ve geçtiğimiz iki haftayı Almanya'da rekor kıran görev süresini savunarak geçirdi. Montella kendisini eleştirenlere "Görevi devraldığımda Euro'ya katılamayacağımız korkusu vardı" dedi. "Sadece bir maç kala turnuvaya gitmeyi garantilemedik, grubumuzu da lider tamamladık."



Avusturya yenilgisi her şeyi silmiş görünüyordu. "72 yıl sonra Almanya'da kazandık. Hırvatistan'da deplasmanda hiç kazanamamıştık. İlklerle dolu bir yıl oldu" diye itiraz etti.



O anın sıcaklığıyla, her şey pencereden dışarı çıktı. Duygular medyanın ve taraftarların önüne geçti. "Tutku." Kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Portekiz'e karşı oynadığı ikinci grup aşaması maçından önce anahtarın bu olduğunu söyledi. Taktikler değil. Çift taraflı "tutku". Takımı ayağa kaldıran kırmızı bir dalga. Kırmızı bir dalga da onu yere seriyor. Bu dalga Montella'yı hem heyecanlı hem de bitkin gösterdi.



Beklentileri yönetmek muhtemelen karşılaştığı tüm rakiplerden daha zor oldu. Türkiye, Portekiz'e 3-0 yenildiğinde forvet oynatmadığı için eleştirilmişti. Olumsuz olarak değerlendirildi. Altın çocuk Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı ilk 11'de başlatmadığı için eleştirildi. Geçen kış Almanya karşısında alınan ünlü galibiyette ilk 11'de başlayan kaleci Altay Bayındır'ı oynattığı için eleştirildi.



Euro tarihinin en çok kart çıkan karşılaşması olan Hamburg'daki Çek Cumhuriyeti maçı sırasında tribünlerdeki ruh hali ülkenin hilali şeklinde salındı.



Çekler maçın başlarında 10 kişi kaldığında Volksparkstadion'daki Türkler sevinçten havalara uçtu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu onları öne geçirdiğinde de çok mutluydular. Ancak Çekler eşitliği sağlayınca taraftarlar çileden çıktı, korkulukların üzerine yığılırken gizlice sigaralarını içtiler.



Montella görmezden gelmekle suçladığı forvet Cenk Tosun'u oyuna alana kadar takımlarına küfrettiler, ancak Tosun 94. dakikada galibiyeti getiren golü atınca çılgına döndüler. "Duygularımızı yönetmemiz gerektiğini söylediğimde, duygularımız bizi alt etti," diye gözlemledi Montella. "Çok fazla istedik. Sonra da kazanmaktan biraz korktuk."



Bir sonraki basın toplantısına, Türkiye'nin taraftarların istediği kadar hücumcu olduğunu gösteren bir yığın istatistikle geldi. Yaratılan şansı (150), denenen driplingleri (53), maç başına şutları (17) gösterdi. "Korner kullanmadan, penaltı kullanmadan, serbest vuruş kullanmadan ve kendi kalemize gol atmadan beş farklı oyuncuyla beş gol attık." Salı günü, kaptanları ve dünya futbolunun en iyi duran top uzmanlarından biri olan Çalhanoglu'ndan yoksundular. Her zamankinden daha da fazla kontrolsüz ve duran top tehdidinden yoksun olacaklarmış gibi görünüyordu.



Ama çiçeği burnunda Güler sahneye çıktı.



Hamburg'da kornerlerde Çalhanoğlu'na fark atmıştı bile. Bu 19 yaşındaki oyuncu için erken bir hamle gibi görünse de Güler, en iyi Osmanlı mimarları gibi çizgiler çiziyor.



Onun da bir üstünlüğü var. Saha dışında çekingen, saha içinde cesur. Avusturya karşısında yarı saha çizgisinden gol atmaya çalıştı. Takım arkadaşlarına defalarca nerede olmaları gerektiğini söyledi. Onlara meydan okudu ve hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda şikayet etti.



Demiral ve Türkiye'nin ikinci golü için bir korner daha kullandıktan sonra, tribünlerden aşağıya plastik bira bardakları fırlatan Avusturya taraftarlarına döndü ve kulağını avuçlayarak küfür seline ve daha fazla plastik yağmuruna davetiye çıkardı. Bu ikonik bir andı ve diğer uçtaki Türklerin çılgına dönmesine neden oldu.



Klasının yanı sıra karakteri de öne çıkıyordu.



"Arda bu gece muhteşem bir performans sergiledi." dedi Montella. "Hatta farklı bir şey yapmak zorunda kaldı. Kariyerinde koştuğunu hiç görmediğim kadar çok koştu. Hala biraz güçlenmesi gerektiğini biliyoruz ama bu performansından dolayı onu tebrik etmek istiyorum."



Bitime yarım saat kala 2-0 önde olan Türkiye için çeyrek finale çıkmak kolay görünüyordu. Ancak Boğaz'ın akıntıları güçlü ve öngörülemezdir ve oyuncuların güvenli geçişlerini izlemek birçok taraftarın duygusal bir enkaza dönüşmesine neden oldu.



Maçın adamı Demiral blok üstüne blok yaptı. Kramp girdi ve kale arkasında sıvı alması gerekti. Partneri Abdülkerim Bardakçı'nın sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun fizyoterapist olup uyluğunu esnetmesi gerekti. Avusturya bir geri dönüş yaptığında, teknik direktörleri Ralf Rangnick maçın uzatmalara gitmesi halinde takımının ilerleyeceğine inanıyordu.



"Türkiye çok yorgundu ve bizim fiziksel avantajımız vardı" dedi.



Ancak kalecileri Mert Günok imdada yetişti ve Christoph Baumgartner'in kafa vuruşunu, top arkasına bakarken uzatma dakikalarında direğin üzerinden çıkardı. Bu kurtarış turnuvanın en iyi kurtarışlarından biriydi ve çok az kişinin tahmin ettiği bir galibiyeti perçinledi.



Türkler orta çemberin çevresinde toplanıp Türk tarafının coşkulu tezahüratlarına eşlik ederken, Avusturya'nın oyuncuları çaresizlik içinde yere yığıldı.



Montella "Bu gece taktiklerin ve oyun planlarının ötesine geçti" dedi. "Takımın bugün gerçekten ruhu vardı. Türk kalbini gördüm. Bu ülkede sevdiğim şey de bu. Tutku var. Sevgi var. İçgüdüsel bir şey. Almanya'daki Türklere, dünyanın dört bir yanındaki Türklere ve memleketimizdeki Türklere bir parça gurur verebildiğim için mutluyum."



Maçın bitiminden üç buçuk saat sonra, Almanya'nın dört bir yanındaki caddelerde ve şehir meydanlarında kornalar çalınıyordu. Diğer ev sahibi takım kazanmıştı."