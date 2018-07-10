Hollanda'nın eski yıldızı Frank De Boer'den Dünya Kupası ve Fransa itirafı

Hollandalı teknik direktör Frank De Boer, Fransız Milli Takımı'nın turnuva boyunca oynadığı futbolu değerlendirdi.



Frank De Boer, Fransızların Dünya Kupası'nda finale yükselmesinin nedenini açıkladı.



"FAVORİM FRANSA'YDI VE FİNALDELER"



De Boer, "Belçika'nın çok iyi bir kadrosu var. Turnuvaya çok iyi başladılar ama iyi oynadıkları iyi futbolun devamını yarı finalde sergileyemediler. Fransızların da çok güçlü bir takımı var. Ortada bir maçtı ama bence yine de Didier Deschamps'ın takımı maçı tamamen hak etti. Fransa turnuva boyunca çok üst seviye bir futbol oynadı. Benim için bütün turnuva boyunca favori onlardı." dedi.



Açıklamalarına devam eden Frank De Boer, "Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Blaise Matuidi müthiş oyuncular. Umtiti ve Varane da gördüğüm en iyi savunma ikililerinden biri. Her şeyden öte, Fransa her bölgede kaliteli oyunculara sahip olan bir takım, kalecisinden, kadro dışı olan oyunculara kadar. Onlar bu yüzden finalde." yorumunda bulundu.



