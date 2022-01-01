Hollanda, Romanya'yı üç golle geride bıraktı

EURO 2024 son 16 turu maçında Hollanda, Romanya'yı 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Takımımız Avusturya'yı elemesiyle birlikte rakibi Hollanda oldu.

Hollanda, Romanya'yı üç golle geride bıraktı
EURO 2024 son 16 turunda Romanya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçı Hollanda 3-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cody Gakpo ve 83 ile 90+3'ncü dakikada Donyell Malen kaydetti.

Romanya'da Süper Lig'de forma giyen oyunculardan Florin Nita 90 dakika, Denis Draguş 72 dakika, Alexandru Cicaldau ise 18 dakika süre aldı. Cicaldau, EURO 2024'te ülkesi adına ilk kez forma giydi. Deian Sorescu ise süre bulamadı.

HOLLANDA'NIN RAKİBİ TÜRKİYE

Bu sonuçla birlikte Romanya, EURO 2024'e veda ederken, Hollanda adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Takımımızın, Avusturya'yı elemesiyle birlikte 6 Temmuz Cumartesi günü Türkiye - Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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