Hollanda'nın zayıf noktası, en kritik oyuncusu...

Avusturya karşısında 2-1 kazanarak organizasyonda çıktığı 4. maçta üçüncü galibiyetini elde eden A Milli Takımımız, turnuvanın en başarılı üçüncü ekibi konumuna yükseldi. Çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alan İspanya bunu başaran tek ekip olurken, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi Almanya ise ikinci sırada yer aldı. Millîlerimiz; Gürcistan, Çekya ve Avusturya'yı yenerken, tek yenilgisini grup maçlarında Portekiz'e karşı almıştı.



Şimdi rakip Hollanda!



Cumartesi günü Türkiye ile Hollanda, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalabilmek için sahaya çıkacak. Ronald Koeman'ın öğrencileri, grup aşamasında ilk olarak Polonya'yı 2-1 devirdi. Sonrasında ise Fransa ile oynanan mücadele, golsüz sona erdi. Son maçta Avusturya karşısına çıkan Portakallar, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmasına rağmen adını bir üst tura yazdırdı. Son 16 turunda ise rakipleri Romanya oldu. Romenler, karşısında da hata yapmayan Koeman'ın ekibi, 3-0'lık skorla adını son 8 takım arasına yazdırdı. Türkiye ise Hollanda ile tarihte 14 kez kozlarını paylaştı. 4 kez biz, 6 kez ise onlar kazandı. Kalan 4 mücadele ise eşitlik bozulmadı.



Elf Voetbal Dergisi yazarı Sander Berends, Hollanda-Türkiye maçı öncesi Fanatik gazetesine değerlendirmelerde bulundu.



"Öncelikle Türkiye'nin performansından başlamak istiyorum. Turnuvada şu ana kadar kötü ve iyi anları, maçlar içinde hep değişiklik gösterdi. Buna en iyi örnek, Son 16 Turu'ndaki Avusturya karşılaşmasıydı. Çok güçlü bir 60 dakika oynadılar. Son 30 dakikada biraz oyundan düştüler ve şanslarının da yardımıyla Avusturya galibiyet için gereken golü atamadı. Türkiye'nin, Portekiz maçını tribünden takip ettim. Portekiz çok daha iyiydi. Ancak Avusturya önündeki ilk 60 dakika beni büyüledi; çok mücadele ettiler, güçlerini gösterip, baskı ve pres yaptılar, son derece teknik oynadılar"



"Orkun'un cezalı olması, bizim için şans"



"Bir Hollandalı gözüyle benim için Türkiye'de en çok dikkat çeken oyuncular, yakından da bildiğim Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin, NEC Nijmegen'deki her maçını izledim. Ferdi beni çok şaşırttı. NEC'te 10 numara ya da orta sahanın sağında olurdu ama asla defans ya da bek oynamazdı. Ferdi, teknik olarak iyi, hızlı ve pasları da başarılı. Orkun, zaten her zaman savaşan, topa iyi vuran, teknik bir futbolcudur. Onun cezalı olması, bizim için şans. Merih Demiral, attığı iki golle beni oldukça etkiledi. Mert Günok'un, son dakika kurtarışı ise inanılmazdı."



"İdeal bir golcü santrforumuz yok"



"Yarın karmaşık bir maç bizi bekliyor. Türkiye, gücünü sahaya yansıtmaya çalışırken, Hollanda teknik futbolu benimseyecek. İki sistem kapışacak. Türkiye, tutkuyla oynayan bir takım. Hollanda'nın da bu turnuvada değişik performansları var. Avusturya'ya karşı grupta kötü oynadılar ama Romanya'ya karşı iyiydiler. Bizim en zayıf yönümüz, kolay skor bulamamak. İdeal bir golcü santrforumuz yok. Geçmişte olduğu gibi Ruud van Nistelrooy, Kluivert, Bergkamp, Robin van Persie ya da Marco van Basten'imiz yok. Ana golcümüz Memphis Depay'in kupada 1 golü var ve geçen sezon çok fazla sakatlıklarla boğuştu. Yani gol atmamız için çok fazla pozisyona girmemiz gerekiyor."



Xavi Simons'a dikkat! "Güçlü yanımız orta sahamız"



Güçlü yanımız orta sahamız. Atak orta sahamız Xavi Simons ve savunmaya dönük oynayan Schouten, Romanya galibiyetimizde en iyi oyuncularımızdı. Bizi hücumda durdurmak için orta alanda Simons'a markaj yapıp, sol forvette sağ ayaklı Cody Gakpo'nun sadece sağ ayağına dikkat edecek bir sağ bek şart. Bunu başarabilirseniz, zaten Jerdy Schouten ve Tijjani Reijnders'in (Belki Joey Veerman) için en tehlikeli oyuncularımıza ulaşması zor olacak. Louis van Gaal döneminde 5-3-2 oynayan Hollanda, Ronald Koeman'la 4-3-3 oynuyor. Koeman, topa sahip olmayı ve çalışılmış kombinasyonlar üzerinden gol atmak istiyor. Her zaman Hollanda ekolünü ve teknik oyuncuları seviyor."



Hollanda'nın muhtemel 11'i: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Xavi Simons, Malen, Depay, Gakpo