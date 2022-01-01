Hollanda'dan Zwayer'e tepki!

Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, İngiltere maçının hakemi Felix Zwayer'e tepki gösterdi.

Hollanda'dan Zwayer'e tepki!
Hollandalı eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, İngiltere ile Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde oynadıkları maçı değerlendirdi.

Van Hooijdonk, açıklamalarında karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer'e tepki gösterdi.

Hollandalı eski yıldız, "Felix Zwayer'i unutmayın. İlk yarıdaki penaltı ve ikinci yarıdaki birçok pozisyon... Bunlar maçın sonucunu belirledi." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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