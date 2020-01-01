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Hollanda'da Frank de Boer ile yollar ayrıldı

Hollanda Futbol Federasyonu, teknik direktör Frank de Boer'un görevine son verildiğini açıkladı.

Hollanda'da Frank de Boer ile yollar ayrıldı
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Çekya'ya 2-0 yenilerek elenen Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer ile yollar ayrıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu 51 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı duyuruldu.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEZDİK"

Frank de Boer yaptığı açıklamada "Bu göreve onur duyarak geldim. Ancak hedefe ulaşamadık, bu çok açık. Bu nedenle görevden ayrılmaya karar verdim. Takım üzerindeki baskı ve olumsuz yorumlar arttı, bu şekilde devam etmek Hollanda için sağlıklı değil. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR LAZIM"

Hollanda Milli Takım Sportif Direktörü Nico-Jan Hoogma "Frank'ın tüm çabasına rağmen en azından çeyrek final hedefine ulaşamadık. Çeyrek finale çıksaydık, farklı bir değerlendirme olabilirdi. Daha iyi bir Avrupa Şampiyonası düşündük ama olmadı. Frank'ın vcedasından sonra yeni birini bulmalıyız. Çünkü 1 Eylül'de Norveç ile önemli bir maça çıkacağız." dedi

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