Hırvatistan'ın hocası Zlatko Dalic, Kane için Vida'ya güveniyor!
Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic, İngiltere'nin golcüsü Harry Kane'i savunması için Domagoj Vida'ya güveniyor.
Dünya Kupası'nda çeyrek finalinde Rusya'yı mağlup ederek yarı finale yükselen ve İngiltere'nin rakibi olan Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, Harry Kane'i durdurma konusunda endişelenmediğini söyledi.
"VIDA, KANE'İ SAVUNABİLİR"
Domagoj Vida'nın Kane'i savunabileceğini vurgulayan Zlatko Dalic, "Kane çok iyi bir forvet. Dünya çapında bir oyuncu olduğunu söyleyebilrim. Ancak herkesi durdurabilecek adamlarımız var. Burada Messi'yi etkisiz hale getirdik. Vida ve Corluka çok tecrübeliler. Kane'i de savunabilirler" ifadelerini kullandı.
"EN İYİ ORTA SAHA İKİLİSİ..."
Hırvatistan'ın en önemli güçleri olarak göze çarpan Rakitic ve Modric'i öven Dalic, "Rakitic şu anda en iyi döneminde. Barcelona'da harika bir sezon geçirdi. Modric ise parıldıyor. Dünyanın en iyi orta saha ikilisine sahibiz." şeklinde konuştu.
"YARI FİNAL ŞAŞIRTICI DEĞİL"
Hırvatistan'ın yarı finalde olmasına şaşırmadığını dile getiren Zlatko Dalic, "Şu anda olduğumuz yer şaşırtıcı değil. İnsanlar belki de yarı finalde olmamızı beklemiyordu ancak biz şaşırmadık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." dedi.
"VIDA, KANE'İ SAVUNABİLİR"
Domagoj Vida'nın Kane'i savunabileceğini vurgulayan Zlatko Dalic, "Kane çok iyi bir forvet. Dünya çapında bir oyuncu olduğunu söyleyebilrim. Ancak herkesi durdurabilecek adamlarımız var. Burada Messi'yi etkisiz hale getirdik. Vida ve Corluka çok tecrübeliler. Kane'i de savunabilirler" ifadelerini kullandı.
"EN İYİ ORTA SAHA İKİLİSİ..."
Hırvatistan'ın en önemli güçleri olarak göze çarpan Rakitic ve Modric'i öven Dalic, "Rakitic şu anda en iyi döneminde. Barcelona'da harika bir sezon geçirdi. Modric ise parıldıyor. Dünyanın en iyi orta saha ikilisine sahibiz." şeklinde konuştu.
"YARI FİNAL ŞAŞIRTICI DEĞİL"
Hırvatistan'ın yarı finalde olmasına şaşırmadığını dile getiren Zlatko Dalic, "Şu anda olduğumuz yer şaşırtıcı değil. İnsanlar belki de yarı finalde olmamızı beklemiyordu ancak biz şaşırmadık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." dedi.
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