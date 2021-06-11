Hırvatistan - İspanya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 son 16 turu maçında Hırvatistan ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Maçta Hırvatistan'ın kazanmasına 4,90 oran verilirken İspanya'nın galibiyetine 1,43 oran uygun görüldü. Maçın beraberliğine verilen oran 3,30 olurken 2,5 ALT oranı 1,55 olarak belirlendi ve 2,5 ÜST oranı ise 1,89 olarak oluştu. HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Hırvatistan - İspanya maçına özel açılan bahislerde Gerard Moreno'nun gol atmasına 2,40 oran verilirken Alvaro Morat'nın gol atmasına ise 2,27'lik oran uygun görüldü. Hırvatistan cephesinde ise Ante Rebic'in gol atmasına 3,05 oran verilirken Andrej Kramaric'in gol atmasına ise 4,10 oran verildi. KIRMIZI KART OLUR MI?
Maçta herhangi bir takıma Kırmızı kart çıkmasına verilen oranın 4,00 olduğu açıklandı. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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