Hırvatistan - İskoçya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 D Grubu 3. maçında Hırvatistan ile İskoçya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Hırvatistan'ın karşılaşmada kazanma oranına 1,89 verildi ve maçın favorisi olarak gösterildi. İskoçya galibiyetine 2,65 ve beraberliğe ise 3,10 oranı uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,64 olarak belirlenirken 1,69 ise 2,5 ÜST oranı olarak duyuruldu. HIRVATİSTAN - İSKOÇYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşmada Hırvatistan'dan Bruno Petkovic, Ante Budimir ve Andrej Kramaric'in gol atmasına 2,85 oran verildi. İskoçya cephesinde ise Lyndon Dykes'in gol atmasına 3,10, Che Adams'ın gol atmasına ise 3,00 oran uygun görüldü. KIRMIZI KART OLUR MU?
Hırvatistan ile İskoçya'nın karşı karşıya geleceği karşılaşmada Kırmızı kart olur bahisine 3,45 oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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