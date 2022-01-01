Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

2022 Katar Dünya Kupası'nda F Grubu'nda mücadele edecek olan son finalist Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı.

Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Turnuvaya 6. kez katılma başarısını gösteren ve 2018 Rusya finalinde Fransa'ya kaybeden Hırvatistan'ın kadrosu belli oldu.

Teknik direktörlüğünü Zlatko Dalic'in yaptığı Hırvatistan'da kadroya davet edilen Real Madrid'li Luka Modric, dördüncü kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

F Grubu'nda Belçika, Kanada ve Fas ile mücadele edecek Hırvatistan'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivo Grbic (Atletico Madrid), Ivica Ivusic (Osijek)

Savunma: Josip Stanisic (Bayern Münih), Borna Sosa (Stuttgart), Josko Gvardiol (Leipzig), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Celtic), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Orta Saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (İnter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Lovro Majer (Rennes), Luka Sucic (Salzburg)

Forvet: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Livaja (Hajduk Split), Bruno Petkovic, Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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