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Hırvatistan - Çekya maçı canlı olarak Tuttur.com'da

EURO 2020 D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geliyor. Heyecan Tuttur'da canlı olarak yaşanacak...

Hırvatistan - Çekya maçı canlı olarak Tuttur.com'da
EURO 2020 D Grubu mücadelesinde Hırvatistan ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Hırvatistan'ın galibiyetine 1.90 oran verildi ve maçın favorisi olarak gösterildi. İlk maçını kazanan Çekya'nın galibiyetine ise 2,95 oran uygun görülürken beraberliğe 2,75 oran verildi. Ayrıca 2,5 ALT 1,50, 2,5 ÜST ise 1,85 oranıyla duyuruldu.

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HANGİ OYUNCU GOL ATAR?

Karşılaşma için açılan özel bahislerde Bruno Petkovic'in gol atması halinde verilen oran 2,80 olurken Ante Budimir'e de 2,75 oran uygun görüldü. Ayrıca Patrik Schick'in gol atmasına 3,00 ve Tomas Pekhart'ın gol atmasına da 3,15 oran verildi.

KIRMIZI KART OLUR MU?

Hırvatistan ile Çekya'nın oynayacağı maçta Kırmızı kart olur bahisinin oranı 3,30 olarak belirlendi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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