Hırvatistan - Çekya maçı canlı olarak Tuttur.com'da

HIRVATİSTAN - ÇEKYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN

EURO 2020 D Grubu mücadelesinde Hırvatistan ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.Karşılaşmada Hırvatistan'ın galibiyetine 1.90 oran verildi ve maçın favorisi olarak gösterildi. İlk maçını kazanan Çekya'nın galibiyetine ise 2,95 oran uygun görülürken beraberliğe 2,75 oran verildi. Ayrıca 2,5 ALT 1,50, 2,5 ÜST ise 1,85 oranıyla duyuruldu.Karşılaşma için açılan özel bahislerde Bruno Petkovic'in gol atması halinde verilen oran 2,80 olurken Ante Budimir'e de 2,75 oran uygun görüldü. Ayrıca Patrik Schick'in gol atmasına 3,00 ve Tomas Pekhart'ın gol atmasına da 3,15 oran verildi.Hırvatistan ile Çekya'nın oynayacağı maçta Kırmızı kart olur bahisinin oranı 3,30 olarak belirlendi.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!Euro 2020'nin kralına 5.000 TL, ikinciye tam 2.000 TL bonus. Yarışmaya katılmak için yapman gereken tek şey Euro 2020 maçlarına tuttur'da oynamak ve Kupon Kralı, Sürpriz Kralı, Sosyal Kralı kategorilerinden birinde ilk ikiye girmek.Euro 2020'ye de tuttur'da oyna, krallar gibi tuttur!