Hikmet Karaman'dan Milli Takım için yorum

Teknik direktör Hikmet Karaman, A Milli Futbol Takımı ile ilgili Hürriyet'te değerlendirmelerde bulundu.



Son 16 turundaki rakibimiz Avusturya size göre nasıl bir takım?



"Bireysel kaliteleri bizim kadar yok ama saha içi organizasyonları ve disiplinleri üst düzeyde. Sadece EURO 2024'te değil, daha öncesindeki elemelerde ve hazırlık maçlarında gösterdikleri performans fevkaladeydi. Müthiş bir takım oyunu oynuyorlar. En önemlisi de teknik direktörleri Ralf Rangnick. Rangnick de bir Bielsa'dır."



Grup maçları itibariyle Türk Milli Takımı'nın en önemli eksiği sizce nedir?



"Topun hızını bir türlü artıramadık. Topun hızının artması demek temponun çabuklaşması demek, gol pozisyonuna girmek demek. Çekya maçının özellikle ilk 45 dakikasında yan paslar o kadar yavaştı ki, Almanya'da mahalle arasında arabaların hız sınırı 10 kilometre, yani yürüyüş hızıdır, bu ona benzer. Oyuncularımız yürüyüş hızında pas attılar, böyle olunca da rakipler kolayca pozisyon aldı. Avusturya'ya karşı böyle yapmamalıyız."



Oyuncu bazında milli takımımıza vermek istediğiniz bir mesaj var mı?



"Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci milli takımımızın liderleri. Bu ağırlıklarını daha fazla göstermeliler. Çünkü saha içinde liderlik kavramının eksik olduğunu görüyorum."



