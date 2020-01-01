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Harry Wilson: "Türk oyuncuların kalitesini biliyoruz"

Galler'in sağ kanat oyuncusu Harry Wilson, Ay-yıldızlı takımımızla oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Harry Wilson: 'Türk oyuncuların kalitesini biliyoruz'
Milli Takımımızın rakibi Galler'in sağ kanat oyuncusu Harry Wilson, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Wilson Milli Takımımız ile oynayacakları maçı değerlendirirken takımın golcüsü Kieffer Moore hakkında da övgü dolu sözler kullandı.

Harry Wilson'un açıklamaları şu şekilde:

"KAZANIRSAK İTALYA MAÇINA AVANTAJLI ÇIKACAĞIZ"

"Türkiye'nin İtalya maçını izledik. İtalyanlar çok güçlü ve biz Türk oyuncuların da ne kadar iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. İlk maçımızı kaybetmedik. Kazanırsak son İtalya maçından önce avantajlı konumda olacağız"

"Kieffer Moore dünyadaki herhangi bir savunma oyuncusuna sorun çıkarabilecek bir forvet. Sadece bir pivot santrafor değil, çok daha fazlası... Kulübünde bu sezon 20 gol attı ve her zaman tehlikeli bir golcü oldu"

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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