Harry Kane: 'Yıllardır bir büyük kupa kazanamadık'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya ile karşılaşacak İngiltere'nin Takım kaptanı Harry Kane konuştu.



Harry Kane, EURO 2020'yi finalde kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü ve bunu geride bıraktıklarını belirterek, "Şu anda bulunduğumuz yere tekrar gelmek uzun bir yolculuk sonunda oldu. Finalde olmaktan ve yeniden bu seviyeye gelmekten dolayı çok mutluyuz. Bir önceki finalden daha iyisini yapmak istiyoruz. Finali kaybettik ama o 3 yıl önceydi, üzerinden uzun zaman geçti. Ben her zaman zorluklardan ders çıkarmaya çalışan biriyim. Yıllardır bir büyük kupa kazanamadık ve yarın bunun için büyük bir fırsatımız var." ifadelerini kullandı.



Avrupa şampiyonu olmaya tüm takım olarak inandıklarını vurgulayan Kane, "Avrupa şampiyonu olmak bir futbolcu için yaşayabileceği en inanılmaz duygulardan biridir. Bu anı taraftarımızla yaşamak çok özel olur. Daha önce de final oynadım ve bu finalin de çok zor olacağını da biliyorum. Bu yüzden çok iyi hazırlandık. Maça kadar birkaç analiz toplantımız daha olacak ve detaylara çalışacağız. Yarınki maçın ülkemiz için ne anlama geldiğini biliyoruz. Birçok insanı mutlu etme fırsatımız var. Bunun için çok heyecanlıyım. Yarın sahada büyük bir savaş olacak, tüm gücümüzü sahaya koyacağız. Kupayı kazanan taraf olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Şampiyonada turları geçtikçe kupayı kazanma inançlarının arttığını aktaran deneyimli golcü, "Uzatmalar ve penaltılarla geçtiğimiz turlar da oldu, bu da bizi geliştirdi. Çok iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. İngiliz olmaktan gurur duyuyorum ve yarın ülkemle tarih yazma fırsatım var. İspanya, harika bir turnuva geçirdi. İstikrarlı bir şekilde hep kazanarak geldiler. Ama futbolu biliyorsunuz, bu oyunda her şey olabilir. Kararlı bir şekilde sahaya çıkmalı ve tüm gücümüzü ortaya koymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Harry Kane, İspanya'nın genç yıldızı Yamal hakkında gelen bir soruya ise "Yamal, muhteşem bir oyuncu. 17 yaşında ve burada yaptıkları çok büyük başarı. Özgürce ve korkusuzca oynuyor. Bizim için bir tehdit olacaktır. Biz de her rakip gibi onun için de hazır olacağız." yanıtını verdi.