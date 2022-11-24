Harry Kane'in sakatlık durumu belli oldu

İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta sakatlanan yıldız oyuncu Harry Kane'nin yarın ABD karşısında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.Southgate, 29 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili İngiliz basınına yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Harry Kane, İran maçında sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 75. dakikada yerini Callum Wilson'a bırakmıştı.İngiltere ile ABD arasında Al Bayt Stadı'nda oynanacak B Grubu maçı, 25 Kasım Cuma günü saat 22.00'de başlayacak.