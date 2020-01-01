Harry Kane finallerde sahada kayıp

İngiltere Milli Takımı'nda kaptan Harry Kane, EURO 2020 finalinin ardından EURO 2024 finalinde de umduğunu bulamadı.



Yıldız oyuncu, oyun içinde sergilediği futbolla da oldukça eleştirildi.



Finalde 61. dakikada oyundan alınan Kane, EURO 2020 ve EURO 2024 finallerinde oynadığı 181 dakika boyunca sadece 1 şut çekebildi.



Yıldız oyuncu ayrıca rakip ceza sahasında da sadece 1 kez topla buluşabilirken, topa da 58 kez dokundu.



