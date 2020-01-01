Harry Kane finallerde sahada kayıp

İngiltere kaptanı Harry Kane, EURO 2020 ve 2024 finallerinde oynadığı 181 dakika boyunca sadece 1 şut çekti, rakip ceza sahasında 1 kez topla buluştu ve topa sadece 58 kez dokundu.

Harry Kane finallerde sahada kayıp
İngiltere Milli Takımı'nda kaptan Harry Kane, EURO 2020 finalinin ardından EURO 2024 finalinde de umduğunu bulamadı.

Yıldız oyuncu, oyun içinde sergilediği futbolla da oldukça eleştirildi.

Finalde 61. dakikada oyundan alınan Kane, EURO 2020 ve EURO 2024 finallerinde oynadığı 181 dakika boyunca sadece 1 şut çekebildi.

Yıldız oyuncu ayrıca rakip ceza sahasında da sadece 1 kez topla buluşabilirken, topa da 58 kez dokundu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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