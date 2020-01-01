Harry Kane: 'Bir süre acı çekeceğiz!'

İngiltere Mili Takımı'nın kaptanı Harry Kane, İtalya'ya penaltılarla yenildikleri EURO 2020 finalinin ardından konuştu.



Üzgün ama gururlu olduklarını belirten golcü oyuncu, "Daha fazlasını veremezdik. Penaltıları kaybetmek, dünyanın en kötü duygusunu yaşatıyor. Fantastik bir turnuva geçirdik, gurur duymalıyız, başımız dik olmalı. Ama bir süre acı çekeceğiz" dedi.



Maçı değerlendiren Kane, "İyi bir takıma karşı oynadık ve harika başladık. Belki sonra çok geri yaslandık. Bazen çok erken gol atmak, baskıyı hissetmene neden olur. Kontrol elimizde gibiydi, çok fazla şans yakalamalarına izin vermedik." ifadelerini kullandı.



Penaltı kaçıran oyunculara ne dediği sorulan İngiliz yıldız, "Başını dik tutmalarını söyledim. Herkes penaltı kaçırabilir. Birlikte kazandık, birlikte kaybettik. Buradan ders çıkarıp devam edeceğiz. Bu oyuncular gelişecek, Dünya Kupası için daha motive gelecekler" diye konuştu.



