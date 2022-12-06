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Hansi Flick'in Almanya'daki durumu belli oldu

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, Hansi Flick'in görevine devam edeceğini açıkladı.

Hansi Flick'in Almanya'daki durumu belli oldu
Dünya Kupası'nı hayal kırıklığı ile tamamlayan Almanya'da Hansi Flick'in görevine devam edip etmeyeceği netlik kazandı.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf yaptığı açıklamada Hansi Flick'in takımı başarıya taşıyacak isim olduğuna inandıklarını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"EURO 2024'te ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz. Hedefimiz, EURO 2024'te başarılı olmak. Bunu da Hansi Flick ile başaracağımıza inancımız tamdır!"

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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