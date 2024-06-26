Hamit Altıntop: 'Bu kampa fitne fesat giremez'

Basın mensupları, A Milli Takım'ın Barsinghausen'deki kampını ziyaret etti.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı İbrahim Burkay, İcra Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Büyükekşi, takımda yazılanların aksine oyuncuların morallerinin çok iyi olduğunu söyledi.Milli futbolcularımızın hepsinin çok değerli olduğunu belirten Büyükekşi,dedi.Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise,ifadesini kullandı.Gazetecilerin,sorusunu yanıtlayan Hamit Altıntop,dedi.şeklindeki soruya,yanıtını veren Altıntop,sorusuna ise,dedi.Toplantının sonunda söz alan Mustafa Eröğüt dediye konuştu.