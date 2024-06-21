Halil Umut Meler, UEFA'nın gözüne girdi

Türk hakem Halil Umut Meler, EURO 2024'te gösterdiği performanslarla beğeni topladı.



FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçına atandı.



Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki AufSchalke Arena'da 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.



Müsabakada Almanya Futbol Federasyonundan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonundan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.



DENİZ ÇOBAN: "GÖZE GİRDİ"



Fanatik yorumcusu Deniz Çoban, Meler'in performansının büyük beğeni aldığını ifade ettiği yazısında şu sözleri sarf etti;



"Katıldığı ilk büyük turnuvada üçüncü maçını alan Halil Umut Meler, Türk hakemliğini başarıyla temsil ediyor. Yönettiği ilk iki maçta akılda kalan bir hatası yoktu ve belli ki UEFA Hakem Kurulu'nun da gözüne girmeyi başardı. Bu yolun sonu yarı final olursa, Cüneyt Çakır'ın ilk turnuva başarısını egale etmiş olacak. Meler, turnuvada görev yapan 19 hakem arasında, en genç üç hakeminden biri. Önünde daha birçok turnuva var. Meler için buradaki kusursuz yönetimler 2026 Dünya Kupası kapısını aralayacaktır. Meler için bu akşam İngiltere gibi bir dünya devinin maçına atanmak da başlayacak tırmanışın ilk basamağı gibi. Gönlümüz Türk hakem ekibiyle birlikte olacak. Gönülden başarılar."



MIRROR: "HALİL UMUT MELER İÇİN BÜYÜK FIRSAT"



İngiliz basınından The Mirror, sadece 4 sarı kart görerek turnuvanın en az sarı kart gören ekiplerinden biri olan İngiltere'nin bu disiplini sürdürmesi gerektiğini belirtiyor. İngiliz basını karşılaşmayı yönetecek hakem Halil Umut Meler'in Aralık ayında yaşadığı yumruklanma olayının ardından bu karşılaşmanın kendisi için fırsat olduğunu ve iyi bir geri dönüş olabileceğini yazdı.



KARTLAR ÇOK ÖNEMLİ



Dev turnuvada çıkan kartların büyük önemi var. C Grubu'nda Danimarka ve Slovenya grubu aynı puanla tamamlarken, iki takım arasında en çok sarı kart gören ekip Slovenya organizasyona veda etti. Bu sebeple kart sayıları da turnuva için fazlasıyla mühim hale geldi.



10 KEZ SARI KARTINA BAŞVURDU



Maçın hakemi Halil Umut Meler, grup karşılaşmalarında 2 maç yönetti. Bu maçlarda ise 10 kez sarı kartına başvurdu.



