Hakan Çalhanoğlu'nun golü en iyiler arasında!

Hakan Çalhanoğlu'nun Çekya mücadelesinde attığı gol, UEFA tarafından "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun golü en iyiler arasında!
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" için oylanacak.

UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 2-1 kazandığı Çekya mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya'nın golünü atan Ferran Torres, Avusturya'ya 3-2 kaybeden Hollanda'nın ikinci golünü kaydeden Memphis Depay ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan İtalya adına fileleri havalandıran Mattia Zaccagni de adaylar arasında yer aldı.

Grup aşamasındaki ilk maçlarda milli futbolcu Mert Müldür, ikinci müsabakalarda ise İsviçreli Xherdan Shaqiri, en iyi gol kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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