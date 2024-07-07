Hakan Çalhanoğlu'nu duygulandıran destek

Hakan Çalhanoğlu, taraftarlar tarafından gördüğü destek karşısında duygulandı.

Hakan Çalhanoğlu'nu duygulandıran destek
2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak veda eden A Milli Futbol Takımı, Berlin'de konakladığı otelden ayrıldı.

Milli futbolculara otelden çıkışları sırasında Türk taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, otobüse binmeden taraftarların yanına gitti ve uzun süre imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, Hakan Çalhanoğlu'na büyük destek verirken, A Milli Takım'ın ortaya koyduğu futboldan dolayı teşekkür etti. Kaptan Hakan'ın bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.

Tüm futbolcuların otobüse binmesinin ardından kafile, Berlin Havalimanı'na hareket etti. Milli takım, TSİ 13.30'da Berlin'den kalkacak uçakla Hannover'e gidecek, ardından ana kamp merkezi olan Barsinghausen kasabasına geçecek. Ay-yıldızlı ekip, akşam saatlerinde kalkacak uçakla ise Hannover'den İstanbul'a dönecek.



 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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