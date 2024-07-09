Hakan Çalhanoğlu'ndan Kenan Yıldız'a: 'Gururumuz'

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Milli takımın genç oyuncularından Kenan Yıldız ile ilgili bir paylaşımda bulundu.Hakan Çalhanoğlu yaptığı paylaşımda Kenan Yıldız'ın fotoğrafını koyaraknotunu kullandı.Bu paylaşım futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.