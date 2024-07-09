Hakan Çalhanoğlu'ndan Kenan Yıldız'a: "Gururumuz"

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milli takımın genç oyuncularından Kenan Yıldız için bir paylaşım yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Kenan Yıldız'a: 'Gururumuz'
A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Milli takımın genç oyuncularından Kenan Yıldız ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu yaptığı paylaşımda Kenan Yıldız'ın fotoğrafını koyarak "Gururumuz" notunu kullandı.

Bu paylaşım futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İşte o paylaşım:



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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