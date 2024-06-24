Hakan Çalhanoğlu: 'Bir tek Türkiye'de oluyor'

"Arda tezahüratlarını duyduk. Arda bizim için çok değerli, herkes değerli. Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı. Birlikte konuşarak bu kararı aldılar. Bunu hoca daha iyi biliyor, dışarıya yansıtmadı. Bazı şeyleri dışarıya yansıtmak bize yakışmıyor. Arda'nın sonradan oyuna girme şekli oydu. Kasığında bir sorunu vardı. Koruma amaçlı dışarıda bıraktı en son maça hazır olsun diye." dedi.



Arda Güler için yapılan tezahüratları duyduklarını söyleyen Hakan,dedi.

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.3-0 kaybedilen Portekiz maçının ardından konuşan Hakan,ifadelerini kullandı.A Milli Takım'da kendisine gelen eleştiriler hakkında konuşan Çalhanoğlu,dedi.Ülke olarak duygusal bir yapıda olduklarını söyleyen Hakan,sözlerini sarf etti.