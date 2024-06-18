Guti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, "Arda Güler'in idollerinden biri olarak benim adımı söylemesi onur verici." diye konuştu.

Guti'den Arda Güler açıklaması
Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili konuştu.

GUTI: "ONUR VERİCİ"

Guti, açıklamasında "Arda Güler'in idollerinden biri olarak benim adımı söylemesi onur verici." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'e geçen yıl Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde kendisi için düzenlenen imza töreninde idollerinden biri olarak Guti'nin adını söylemişti.

REAL MADRID PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

19 yaşındaki milli futbolcu, EURO2024'te Gürcistan ile oynadığımız maçta uzaktan attığı golle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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