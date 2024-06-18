Guti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili konuştu.Guti, açıklamasındaifadelerini kullandı.Real Madrid'e geçen yıl Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde kendisi için düzenlenen imza töreninde idollerinden biri olarak Guti'nin adını söylemişti.Arda Güler, Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.19 yaşındaki milli futbolcu, EURO2024'te Gürcistan ile oynadığımız maçta uzaktan attığı golle adından söz ettirmeyi başarmıştı.