Gürcistan, Portekiz'i yenip tarih yazdı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Gürcistan, lider çıkmayı daha önce garantileyen Portekiz'i 2-0 yenerek en iyi üçüncüler arasına girdi ve son 16 turuna adını yazdırdı.



Arena AufSchalke Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Gürcistan, 2. dakikada yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle öne geçti. Golden sonra ilk yarı boyunca Gürcistan hızlı atak ararken, Portekiz oyunun büyük bölümünü rakip sahada oynadı. Portekiz, uzaktan şutlarla birkaç tehlike oluştursa da soyunma odasına 1-0 Gürcistan üstünlüğüyle gidildi.



İkinci yarıya da iyi başlayan Gürcistan, 57. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde rakibine gol izni vermeyen Gürcistan, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.



Penaltı VAR'dan geldi



Gürcistan'ın maçın 56. dakikasında kazandığı penaltı, VAR kararı sonucunda geldi.



Maçın 55. dakikasında Lochoshvili, ceza sahası içinde Silva'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem oyunu oynatırken VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu inceledi ve 56. dakikada penaltı kararına hükmetti.



Müsabakanın 57. dakikasında kullanılan penaltıda Georges Mikautadze, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.



Ronaldo, 66 dakika sahada kaldı



Portekiz'in dünyaca ünlü süper starı Cristiano Ronaldo, 66 dakika sahada kaldı.



Oyunda kaldığı sürede oldukça hırslı görünen 39 yaşındaki yıldız, bir pozisyondan da yararlanamadı.



Maçın 28. dakikasında penaltı beklediği bir poziyonda hakeme uzun süreli itirazı nedeniyle sarı kart gören Ronaldo, 66. dakikada yerini Gonçalo Ramos'a bıraktı.



Maçın adamı Kvaratskhelia



Gürcistan'ın yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, maçın en iyi oyuncusu seçildi.



Karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan 23 yaşındaki oyuncu, hücumda etkili performansıyla göz doldurdu.



