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Güney Kore, Portekiz'i devirdi!

2022 Katar Dünya Kupası'nda Güney Kore, Portekiz'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Güney Kore, bu skorun ardından Uruguay'ı averajla geçerek Dünya Kupası'nda üst tura yükseldi.

Güney Kore, Portekiz'i devirdi!
2022 Katar Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan maçı Güney Kore 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Portekiz, 5. dakikada Ricardo Horta ile öne geçerken, Güney Kore bu gole Young-Gwon Kim'in 27. dakikada attığı golle karşılık verdi. Güney Kore, Hee-chan Hwang 90+1. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Güney Kore'de Kim Min Jae, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Portekiz, 6 puanla lider olarak çıktı. Güney Kore ise 4 puana yükseldi. Güney Kore, Uruguay'ın Gana'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından rakibini +4 averajla geçerek ikinci olarak tur atladı. Portekiz, bir sonraki turda G Grubu'nun ikincisi ile, Güney Kore ise lideri ile karşılaşacak.

Güney Koreli futbolcular, Uruguay maçının 2-0 bitmesinin ardından tur için büyük sevinç yaşadı.





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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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