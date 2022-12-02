Güney Kore, Portekiz'i devirdi!
2022 Katar Dünya Kupası'nda Güney Kore, Portekiz'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Güney Kore, bu skorun ardından Uruguay'ı averajla geçerek Dünya Kupası'nda üst tura yükseldi.
2022 Katar Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan maçı Güney Kore 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Portekiz, 5. dakikada Ricardo Horta ile öne geçerken, Güney Kore bu gole Young-Gwon Kim'in 27. dakikada attığı golle karşılık verdi. Güney Kore, Hee-chan Hwang 90+1. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Güney Kore'de Kim Min Jae, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Portekiz, 6 puanla lider olarak çıktı. Güney Kore ise 4 puana yükseldi. Güney Kore, Uruguay'ın Gana'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından rakibini +4 averajla geçerek ikinci olarak tur atladı. Portekiz, bir sonraki turda G Grubu'nun ikincisi ile, Güney Kore ise lideri ile karşılaşacak.
Güney Koreli futbolcular, Uruguay maçının 2-0 bitmesinin ardından tur için büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmada Portekiz, 5. dakikada Ricardo Horta ile öne geçerken, Güney Kore bu gole Young-Gwon Kim'in 27. dakikada attığı golle karşılık verdi. Güney Kore, Hee-chan Hwang 90+1. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Güney Kore'de Kim Min Jae, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Portekiz, 6 puanla lider olarak çıktı. Güney Kore ise 4 puana yükseldi. Güney Kore, Uruguay'ın Gana'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından rakibini +4 averajla geçerek ikinci olarak tur atladı. Portekiz, bir sonraki turda G Grubu'nun ikincisi ile, Güney Kore ise lideri ile karşılaşacak.
Güney Koreli futbolcular, Uruguay maçının 2-0 bitmesinin ardından tur için büyük sevinç yaşadı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Senegal
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0