Güney Kore'den büyük sürpriz!

Dünya Kupası H Grubu 3. maçları oynandı. Portekiz ile Güney Kore; Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi.



Portekiz, Education City Stadyumu'ndaki maçta Güney Kore'ye 2-1 mağlup oldu. Portekiz'in golü 5. dakikada Ricardo Horta'dan gelirken, Kore'nin golleri 27. dakikada Young-Gwon Kim ve 90+1. dakikada Hee-chan Hwang'dan geldi. attı.



Bu sonucun ardından Portekiz, 7 puanla lider olarak üst tura çıktı. Güney Kore, 4 puana yükseldi ve averajla Uruguay'ı geride bırakarak ikinci olarak üst tura yükseldi.



Grubun diğer karşılaşmasında ise Uruguay ile Gana karşı karşıya geldi. Maçlar öncesinde grupta 3. sırada olan Uruguay, rakibini Giorgian De Arrascaeta'nın 26 ve 32. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Gana, 21. dakikada Andre Ayew ile bir penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Uruguay, 4 puana yükseldi ancak Güney Kore'nin averajla arkasında kalarak Dünya Kupası'na veda etti. Gana ise 3 puanla grupta son sırada kaldı.



