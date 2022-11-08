Gomis: 'Suudi Arabistan Türkiye'den daha tutkulu'

Bafetimbi Gomis, 4 yıl forma giydiği Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki performansını Fransız basınına değerlendirdi.



Fransız oyuncu verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'nda aldığı Arjantin galibiyetini ve kendisinin ülke futboluna kattıklarını anlatarak, "Suudi Arabistan kutsal topraklar ve aynı zamanda sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi. Milli takımda çoğunlukla Al-Hilal oyuncuları bulunuyor. Bu oyuncularla Asya Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları kazandık. Ligue 1 kadar büyük olmasa da büyük maç alışkanlıkları var, sürekli baskıya alışkınlar. Arjantin maçında neleri başarabileceklerini gördük" ifadelerini kullandu.



"SUUDİ ARABİSTAN TÜRKİYE'DEN DAHA TUTKULU"



Gomis Suudi Arabistan'daki futbol coşkusunun eski takımı Marsilya ve Türkiye'dekiyle kıyaslanmasının istenmesi üzerine, "Suudi Arabistan'da futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbolun hayatta daha önemli bir yeri var. Hatta Al-Hilalliyseniz sokakta yürüyemezsiniz. Ben hep sevgiyle karşılandım" diye konuştu.



Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard'la da komşu olduğunu belirterek,"Onunla ve ailesiyle iyi ilişkilerim oldu. Herve, insan ilişkilerinde çok güçlü ve samimidir. Herve, ülkeye ve işine büyük sevgi vererek başarılı oldu" sözlerini kullandı.



