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Giorgio Chiellini: "İstedik, tarih yazdık!"

İtalya Milli Takımı'nın 37 yaşındaki kaptanı Giorgio Chiellini, final sonrasında konuştu.

Giorgio Chiellini: 'İstedik, tarih yazdık!'
İtalya Milli Takımı'nın 37 yaşındaki yıldızı Giorgio Chiellini, EURO 2020 zaferi sonrasında duygularını paylaştı.

Mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Birkaç damla gözyaşı döktüm. Hepimiz bu zaferi hak ettik. Bu yaşta kupa kazanmanın anlamı çok büyük. Mayıs ayının sonundan bu yana havada sihirli bir şeyler olduğunu söylüyorduk." dedi.

Başarının sırrı sorulan deneyimli futbolcu, "Ana faktör oyundan keyif almak. İngilizlerin 2. dakikadaki soğuk yumruğuna rağmen oyunun geri kalanının hakimi olduk. İstedik, tarih yazdık, Avrupa şampiyonuyuz." ifadelerini kullandı.

Donnarumma'yı da öven Chiellini, "Bizim elimizde Gigione var. Gigi Buffon'dan Gigio'ya geçtik. Hepimiz mutluyuz, İtalya'daki kutlamaları merakla bekliyoruz" diye konuştu.

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