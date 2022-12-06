Gianni Infantino: '2022 Katar, tarihin en iyisi'

FIFA Başkanı, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en iyi grup aşamasının oynandığını söyledi.Çeyrek final maçları öncesi kupayı değerlendiren Infantino, iki milyondan fazla sporseverin maçları tribünden takip ettiğini, 1 milyonu aşkın ziyaretçinin de FIFA Taraftar Alanlarında ağırlandığını kaydetti.Küresel televizyon izleyicisinin iki milyarı aştığını aktaran Infantino,dedi.Infantino, seyirci ortalamasının 51 binin üzerinde olduğunu dile getirerek,diye konuştu.FIFA Dünya Kupası'nın başladığı gibi devam etmesini ve harika bir başarıyla sonuçlanmasını umduğunu belirten Infantino,ifadelerini kullandı.