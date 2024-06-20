Gianluigi Donnarumma: ''Turnuva boyunca kötüydük''
İtalya Milli Takım kaptanı Gianluigi Donnarumma, İsviçre maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İtalya Milli Takım kaptanı tecrübeli file bekçisi Gianluigi Donnarumma, EURO 2024'te 2-0 kaybedilen İsviçre maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Gianluigi Donnarumma, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz.'' dedi.
Öz eleştiride bulunan Donnarumma, ''Turnuva boyunca kötüydük, bu gerçekten kabul edilemez. Kötü olduğumuzu kabul etmemiz lazım." yorumunu yaptı.
Gianluigi Donnarumma, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz.'' dedi.
Öz eleştiride bulunan Donnarumma, ''Turnuva boyunca kötüydük, bu gerçekten kabul edilemez. Kötü olduğumuzu kabul etmemiz lazım." yorumunu yaptı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1