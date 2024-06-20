Gianluigi Donnarumma: ''Turnuva boyunca kötüydük''

İtalya Milli Takım kaptanı Gianluigi Donnarumma, İsviçre maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gianluigi Donnarumma: ''Turnuva boyunca kötüydük''
İtalya Milli Takım kaptanı tecrübeli file bekçisi Gianluigi Donnarumma, EURO 2024'te 2-0 kaybedilen İsviçre maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gianluigi Donnarumma, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz.'' dedi.

Öz eleştiride bulunan Donnarumma, ''Turnuva boyunca kötüydük, bu gerçekten kabul edilemez. Kötü olduğumuzu kabul etmemiz lazım." yorumunu yaptı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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