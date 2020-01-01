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Gianluigi Donnarumma: "Bir an bile vazgeçmedik!"

EURO 2020'de şampiyon olan İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma, final sonrasında konuştu.

Gianluigi Donnarumma: 'Bir an bile vazgeçmedik!'
EURO 2020'nin en iyi oyuncusu seçilen Gianluigi Donnarumma, şampiyonluğun ardından konuştu.

Performanslarını değerlendiren genç kaleci, "Harikaydık, çok mutluyum. Bir an bile vazgeçmedik. Müthiş bir takımımız var ve bunu hak ettik. İlk gol bizi öldürebilirdi ama biz hiçbir zaman vazgeçmeyen bir takımız" dedi.

Buffon'un tahtını ele geçirdiği belirtilen Donnarumma, "O tarihin en iyisi, ben elimden geleni yapıyorum, hazır olmaya çalışıyorum. Ben nereye kadar geleceğim, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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