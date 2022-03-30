Gianluca Scamacca: 'Sahaya karakter koyduk'

İtalya'nın genç forveti Gianluca Scamacca, Türkiye maçı sonrası konuştu.



Scamacca yaptığı açıklamada, "Bence sonucun yanı sıra ihtiyacımız olan şey sahaya karakter koymaktı. Bu maç iyi oynadık ve bunu başardık." dedi.



Takımın teknik direktörü Roberto Mancini'ye de değinen genç oyuncu, "Futbolun en iyilerinden biriyle çalışmak bizim için ekstra motivasyon. Mancini daha önce olağanüstü bir iş çıkardı ve bence bu başarıyı zamanla tekrarlayabilir." ifadelerini kullandı.









İLGİLİ VİDEO